Дожди и потепление придут в Петербург на выходных

Выходные в Петербурге будут дождливыми, но немного потеплеет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Холодная погода, установившаяся в Петербурге в последнее время, развеяла надежды горожан на теплое бабье лето. Если раньше синоптики обещали тепло во второй половине сентября, то теперь переносят прогнозы на октябрь. Не небольшого потепления все же ждать можно.

- Эта рабочая неделя у нас будет под влиянием холодного антициклона, температура ночью +3...+5, днем около 10 градусов. Но без осадков. А в пятницу, субботу и воскресенье начнется влияние атлантического циклона, подойдут атмосферные фронты, которые принесут увеличение облачности и дожди. Осадки ожидаются во все три дня. Но температура повысится до +6...+8 ночью и +11...+13 градусов днем, - рассказал метеоролог Юрий Куткевич.

Дальше загадывать рано, но на следующей неделе могут «выстрелить» два три дня с теплой погодой до +17 градусов, но это предварительно. А вот бабьего лета в классическом его понимании с теплом в +18...+20 градусов ждать не стоит.

- В октябре бабье лето вполне может быть, но тогда даже +15 градусов можно считать за счастье, отметил эксперт.