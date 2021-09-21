Умер пес Миша, знаменитость Центрального района Санкт-Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге умер пес Миша, ставший знаменитостью Центрального города. Пушистого любимца местных жителей, который обитал на Парадной улице, не стало 20 сентября 2021 года. Об этом с горечью сообщил в социальной сети один из горожан.

- Пса Миши с Парадной улицы не стало, - написал молодой человек.

- Эх, Мишка... Каждое утро мимо тебя на работу шла. Беги по радуге, малыш, - грустят петербуржцы.

- Вот бабули расстроятся, которые за ним ухаживали.

- Замечательный был пёсик, не о каждом человеке соболезнуют столько людей.

Мише было больше 20 лет. Причина его смерти неизвестна. Некоторые решили, что собаку отравили, другие считают, что все же пес умер от старости. Мишу любили за его добрый характер. Местные жители называли его "милым медвежонком". У пса даже была свою будка.