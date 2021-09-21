Смольный изменил границы исторических районов Петербурга

Смольный изменил границы районов Автово и Каменка. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга решили изменить границы исторических районов города. Соответствующее постановление «Об изменении границ исторических районов и проездов Санкт-Петербурга» размещено на портале электронного публикования документов администрации Северной столицы.

- С учетом решений топонимической комиссии, правительства Санкт-Петербурга постановляет: изменить описание границ исторических районов, установив их в следующей редакции, - говорится в тексте постановления.

Согласно документу, район Автово теперь лежит в пределах Кронштадтской улицей, проспектом Стачек, Западным скоростным диаметром, ж/д линией и речкой Красненькая. Ранее границами Автово были Красненькая речка, Краснопутиловскя, Кронштадтская и Корабельная улицы.

Меняются и границы Каменки. Теперь это Шуваловский проспект, трасса ЗСД, граница поселка Парголово, Парашютная улица, река Каменка и Орлово-Денисовский проспект. Ранее было: Большая Каменка и территория между Планерной улицей, Шуваловским проспектом и продолжением проспекта Королева.

Также постановлением определяются новые границы и местоположения островов, дорог, проездов и прочих объектов Петербурга.