Членов банды "черных риэлторов" Петербурга отправили в тюрьму

Суд отправил в тюрьму членов банды черных риэлторов Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд приговорил к тюремному заключению членом банды "черных риэлторов", во главе которой был участковый полиции. Группировку обвинили в четырех убийствах и двух мошенничествах, которые были совершены с августа 2010 года по март 2015 года. Об этом в следственном комитете рассказали 21 сентября 2021 года.

- Бывший участковый полиции вместе с пятью соучастниками находил людей, как правило пожилых, либо маргиналов, у которых в собственности были квартиры. Они выясняли, есть ли у тех наследники. После анализы принимали решение об убийстве, - рассказали в комитете.

Чаще всего жертвами становились женщины, у которых был внук или сын. Хозяйку убивали, после чего одна из соучастниц вступала в брак с наследником, которого тоже убивали. Так мошенники вступали в права на квартиру.

Известно, что за пять лет были убиты четыре человека. Бывший полицейский уже осужден. Одному из обвиняемых дали пожизненный срок, другому - 11 лет колонии. Остальные избежали наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.