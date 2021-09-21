Сергей Миронов пожаловался министру внутренних дел на махинации на выборах в Петербурге

Выборы в Петербурге длились три дня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов написал открытое письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с требованием разобраться с подтасовками и махинациями на минувших выборах в Санкт-Петербурге. Конкретно политика возмутила ситуация на избирательном участке № 36, где якобы были обнаружены неопломбированные пачки с запасными бюллетенями.

- Кандидаты и наблюдатели вызвали в ТИК № 36 сотрудников полиции, было написано заявление в 19 отдел полиции УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, - говорится в письме.

Речь, судя по всему, идет об инциденте, случившемся на избирательном участке в ночь с воскресенья на понедельник. По словам самих наблюдателей, пачки оказались не только не опломбированы, но и вскрыты, а внутри недоставало в общей сложности 400 резервных – то есть, чистых – бюллетеней. Уточняется, что факт пропажи пытались скрыть, а журналистам и наблюдателям – ограничить доступ на участок.

На данный момент реакции на заявление и письмо Сергея Миронова не последовало.