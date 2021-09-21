Годовой абонемент на платную парковку в Петербурге будет стоить 1 800 рублей

Платная парковка на 71 новой улице Петербурга запустится до конца осени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге до конца осени расширится зона платной парковки. Она захватит еще 71 улицу в центре города – и в том числе часть тротуаров возле жилых домов. По счастью, жильцов платить за парковку у дома на постоянной основе не обяжут – для них предусмотрено другое решение. Об этом «Комсомолке» во вторник, 21 сентября, рассказали в Городском центре управления парковками.

- Жителям домов будет предложено купить годовой абонемент за 1 800 рублей, - уточнили в ведомстве. - Чтобы его оформить, нужно будет обратиться в любой удобный МФЦ и предоставить сведения о прописке и другие документы. Их можно найти на сайте в соответствующем разделе.

Те же, кто абонемент оформлять не захочет, будут «жить» с платной парковкой на общих основаниях – либо платить почасовой тариф, либо штраф в 3 000 рублей за нарушение правил ее использования.