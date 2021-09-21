Умер Сергей Мальцев, пианист и заслуженный деятель искусств России

Умер пианист Сергей Мальцев Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге на 80-м году жизни умер Сергей Мальцев, известный пианист. Он скончался 21 сентября 2021 года. Об этом сообщили в Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова.

- С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 21 сентября 2021 года на 80-м году жизни скончался заслуженный деятель искусств России, доктор искусствоведения, профессор кафедры специального фортепиано Санкт-Петербургской государственной консерватории Сергей Михайлович Мальце, - сообщили в пресс-службе консерватории.

Сергей Михайлович окончит фортепианный факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории. Всю жизнь он гастролировал в Германии, Австрии, Франции, Швеции, Италии, Нидерландах и многих других странах. Выступал в качестве солиста в филармонических залах, а также и в составах ансамблей.

Информация о месте и времени прощания с пианистом будет известна позже.

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