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Общество21 сентября 2021 18:36

Подростков чаще всего возвращали в детские дома из приемных семей в Петербурге за 2020 год

Как правило, детей брали под опеку бабушки, но не справлялись в силу возраста
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Под вторичные отказы в Петербурге попали 87 сирот в 2020 году

Под вторичные отказы в Петербурге попали 87 сирот в 2020 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Детский омбудсмен Санкт-Петербурга Анна Митянина 21 сентября 2021 года выступила на научно-практической конференции "Дети должны жить в семье", где представила статистику по сиротам за 2020 год. Так, за минувший год вновь вернулись в детские дома 87 детей. "КП-Петербург" выяснила, что чаще всего под "вторичные отказы" попадают подростки.

- Анализируя данные, речь идет о подростках, взятых бабушками под опеку. Бабушки стареют, а подростки выходят из под контроля, - рассказали в пресс-службе уполномоченной по правам детей.

Также среди вторичных отказов есть и отстранение профессиональных приемных родителей, которые берут в семьи сразу несколько братьев и сестер, не справляются, тогда все дети возвращаются в детский дом. Среди них есть и дошкольники.