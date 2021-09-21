Автовокзал «Северный» снесут для строительства транспортно-пересадочного узла

У станции метро «Девяткино» в городе Мурино начали демонтировать здание автовокзала «Северный». Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В середине сентября у станции метро «Девяткино» в городе Мурино начали демонтировать здание автовокзала «Северный». Завершить снос собираются до конца месяца. Как ранее сообщили «Комсомолке» в Комитете Ленинградской области по транспорту, на месте автовокзала в ближайшем будущем возведут временные сооружения, в том числе кассы, туалеты и залы ожидания.

Однако еще в конце августа 2021 года администрация Ленинградской области приняла решение о внесении изменений в план межевания территории, на которой собираются построить современный транспортно-пересадочный узел. Участок, где располагается доживающее свои последние дни здание автовокзала, как раз попадает в новые границы.

- План утвердят до 1 мая 2022 года, - говорится в документе Правительства Ленинградской области. - Предполагается, что автомобильный проезд, соединит ТПУ и КАД, появится надземный лестничный переход через железную дорогу.

Схема границ территории проектирования.

Собеседник в администрации 47-го региона в беседе с «Комсомолкой» подчеркнул, что документ касается лишь внесения изменений в планы земельных участков, при этом проект ТПУ пока не разрабатывался.

Однако все же предполагается, что транспортный узел объединит станцию метро, железнодорожные платформы, торговые и досуговые объекты, автовокзал и новые участки дорог.

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