Первое прижизненное издание "Детства и отрочества" Толстого продадут на аукционе в Петербурге

В Петербурге продадут первое издание книги Льва Толстого / Фото: РАД

В Санкт-Петербурге планируется продать "с молотка" первое прижизненное издание произведения "Детство и отрочество" Льва Толстого. Книга была напечатана еще в 1856 году. Издание появилось в новом каталоге аукционного дома. Торги состоятся 30 сентября 2021 года.

- В 1856 году Толстой выпустил первое книжное издание "Детство и отрочество", в которое вошли обе повести. На этот раз их текст не был искажён цензурой. Принято считать, что первая книга писателя — "Военные рассказы", однако почти одновременно отдельной книгой были изданы "Детство и отрочество". Разница в датах цензурных разрешений составляет всего 17 дней. Поэтому сегодня обе книги считаются первыми, - говорится в описании лота.

Книга выпущена в полукожаном переплете. Со временем на нем появились потертости. Задняя крышка отходит от блока. Небольшие надрывы последней страницы с оглавлением. Тем не менее, это редчайшее первое прижизненное издание автобиографических повестей Льва Николаевича Толстого. Начальная цена книги - 1,2 миллион рублей.