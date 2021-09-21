Дополнительные поезда между Петербургом и Москвой пустят в сентябре и октябре

Между Петербургом и Москвой поедут дополнительные поезда в сентября и октябре 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Октябрьской железной дороге (ОЖД) сообщили о запуске дополнительных поездов между Санкт-Петербургом и Москвой в сентябре и октябре 2021 года. В компании узнали о спросе на билеты через данные по большому пассажиропотоку. Новые поезда назначили на шесть дат. Например, 24 сентября состав №29 отправится из Северной столицы в 22:11 и приедет в Москву в 6:11 следующего дня.

- 24, 25, 27 сентября и 2 октября поезд №30 отправится из Москвы в 1:15 и прибудет в Санкт-Петербург в 11:13. 26 сентября и 3 октября поезд №237 отправится из Санкт-Петербурга в 23:04 и прибудет в Москву в 7:02. 25 сентября поезд №288 отправится из Москвы в 1:09 и прибудет в Санкт-Петербург в 13:18, - отмечают в пресс-службе ОЖД.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Петербурге планируют расширить Московский вокзал под прием высокоскоростных поездов, которые начнут курсировать между столицами к 2027 году.