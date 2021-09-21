Петербуржцы стали есть больше хлеба и меньше картошки в год

В 2020 году петербуржцы - не иначе как от стресса - начали активно налегать на хлеб и мучное. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петростат подсчитал, какие продукты и в каком объеме съели петербуржцы в 2020 году. Результаты большого исследования были опубликованы на сайте ведомства во вторник, 21 сентября. Судя по выкладкам специалистов, жить в Северной столице по сравнению с 2019 годом явно стало лучше, богаче и сытнее.

- В 2019 году за 12 месяцев один потребитель съел порядка 76 килограмм хлеба, - уточняется в бюллетене. – В 2020 году этот показатель вырос до 79 килограммов. Потребление овощей выросло со 107 до 116 килограмм. Мяса и мясных продуктов с 83 до 87 килограмм, фруктов и ягод – с 83 до 90 килограмм. А вот в картошке, наоборот, население Петербурга оказалось сдержаннее: ее потребление в 2020 году упало – с 49 до 48 килограмм.

Общий стол таким образом стал более сытным и калорийным: если в 2019 году каждый житель Северной столицы в сутки получал в среднем 885,9 килокалорий, то в 2020 – уже 924,5. А мы говорим, жизнь стала хуже. Оказывается – ничего подобного.

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