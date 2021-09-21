Доходы Петербурга увеличатся до одного триллиона рублей

Проект бюджета на будущие года должны рассмотреть в ближайшее время. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Казна Санкт-Петербурга пополнится на 1 триллион рублей. 21 сентября 2021 года в Смольном показали проект доходов города на ближайшие три года. По их данным, в 2021 году доходы Северной столицы вырастут на 12% и составят 847,3 миллиардов рублей. При этом расходы также увеличатся до 918,1 миллиарда.

Хорошие перспективы у Петербурга в 2024 году. В бюджет планируется поступить чуть больше одного триллиона рублей, при расходах на 30,2 миллиарда больше дохода.

Проект бюджета Санкт-Петербурга на 2022-2024 годы еще не согласован. Пока что он прошел этап первого чтения, а впереди еще два.