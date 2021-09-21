Историческое здание театра «Мюзик-Холл» реконструируют за 4,5 млрд рублей в течение трех лет

В Петербурге за три года реконструируют здание "Мюзик-Холла". Фото: musichallspb.ru

В Санкт-Петербурге собираются реконструировать историческое здание театра «Мюзик-Холл» в течение трех лет. Ремонтные работы планируют начать в 2022 году. На эти цели выделят 4,5 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, о чем сигнализировала пресс-служба Смольного. Ежегодно на реконструкцию будут тратить 1,5 миллиарда рублей.

Напомним, в историческом здании, где располагается театр, прилично износилась кровля, а водосточная система дает сбой.

- Помимо масштабных ремонтных работ проведем модернизацию театральных залов и гостевых зон в соответствии с современными требованиями. Обязательно должны быть созданы условия для маломобильных жителей, - цитируют губернатора в пресс-службе администрации.

Добавим, что Главгосэкспертиза уже одобрила проект по ремонту здания театра.

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