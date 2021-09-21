Избирком Петербурга прокомментировал случаи побегов председателей УИК с участков

В Избиркоме Петербурга прокомментировали случаи побегов председателей УИК с участков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Избирком Санкт-Петербурга прокомментировал, почему некоторые председатели УИК сбегали со своих участков во время выборов в Госдуму и Заксобрание. В ГИК поступили соответствующие жалобы, часть из них обсудили на заседании, состоявшемся вечером 21 сентября. Глава Горизбиркома Наталья Чечина высказала мнение, что это могло происходить из-за банальной усталости.

- Коллеги, четверо суток не спать, это проблематично. Для членов избирательных комиссий это сложные выборы. Поэтому люди устают. Вы понимаете, что это не постоянно действующий орган. Мы будем анализировать компетентность, возрастные особенности, психологическую устойчивость. Может быть, наша недоработка в плане обучения. Одно дело сверху выносить вердикт, судить, а другое – работать на месте, не спать несколько суток, - сказала Наталья Чечина.

При этом в Горизбиркоме не исключили, что в нескольких случаях побегов есть состав административного правонарушения. Однако в ГИК считают, что если избирательная документация осталась внутри УИК в целости и сохранности, то оснований для проверки правоохранительных органов здесь нет.

Добавим, что явка на выборах в Петербурге не превысила и 40%. Итоговые результаты по Заксобранию еще не объявлены.