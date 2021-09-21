Седьмой созыв Заксобрания Петербурга будет включать шесть партий

Седьмой созыв ЗакСа Петербурга будет состоять, предварительно, из депутатов, состоящих в шести партиях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новый созыв Законодательного собрания Санкт-Петербурга будет включать депутатов из шести партий. Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов в городской парламент. По итогам 95% подсчитанных голосов, лидирует «Единая Россия» с 33,02%. Вторая строчка за КПРФ – 17,62%, а третья за партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», она набрала 12,81%. Далее идут «Новые люди» с 11,22%, «Яблоко» с 8,93% и ЛДПР с 7,99%. Эти данные предоставлены в ГАС «Выборы».

Свою победу уже официально подтвердил Денис Четырбок, автор нашумевшего закона о запрете наливаек в центре города.

- Я избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Соответствующее решение утвердила окружная избирательная комиссия №17, - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале.

Добавим, что явка на выборы в Заксобрание составила 35,52%.