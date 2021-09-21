Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 20:45

Малыш с мышечной атрофией из Петербурга получил укол препарата за 150 млн рублей

Средства на лечение ребенка собирали всем миром
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Маленькому Матвею из Петербурга собрали 150 млн рублей на препарат, лечащий СМА. Фото: geografiyadobra.ru

Маленькому Матвею из Петербурга собрали 150 млн рублей на препарат, лечащий СМА. Фото: geografiyadobra.ru

Малышу со спинальной мышечной атрофией из Петербурга все же собрали необходимые 150 миллионов рублей на укол препарата «Золгенсма». Об этом сообщили в фонде помощи «География Добра», а также в группе по поддержке годовалого Матвея. В начале сентября мальчика госпитализировали в НМИЦ имени Алмазова, где его готовили к введению препарата. Состояние малыша стабилизировалось, и он получил долгожданный укол самого дорогого лекарства в мире.

- Сегодня чудесный день, он явил нам второе рождение нашему сыну Матвеюшке в день рождества Пресвятой Богородицы. Да, ЧУДО свершилось! Матвеюшка получил свой долгожданный «укол жизни». Благодарим всех милосердных людей, которые не отвернулись, не бросили нас и поддержали теплом своих сердец! – написала мать Матвея в группе по сбору средств во «Вконтакте».

Теперь Матвей будет медленно, но верно учиться самостоятельно сидеть, держать голову. В общем, его двигательных нейронов у него станет больше.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как суд в Петербурге отказал матери в получении такого же лекарства за счет бюджетных денег.