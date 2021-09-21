Малыш с мышечной атрофией из Петербурга получил укол препарата за 150 млн рублей

Маленькому Матвею из Петербурга собрали 150 млн рублей на препарат, лечащий СМА. Фото: geografiyadobra.ru

Малышу со спинальной мышечной атрофией из Петербурга все же собрали необходимые 150 миллионов рублей на укол препарата «Золгенсма». Об этом сообщили в фонде помощи «География Добра», а также в группе по поддержке годовалого Матвея. В начале сентября мальчика госпитализировали в НМИЦ имени Алмазова, где его готовили к введению препарата. Состояние малыша стабилизировалось, и он получил долгожданный укол самого дорогого лекарства в мире.

- Сегодня чудесный день, он явил нам второе рождение нашему сыну Матвеюшке в день рождества Пресвятой Богородицы. Да, ЧУДО свершилось! Матвеюшка получил свой долгожданный «укол жизни». Благодарим всех милосердных людей, которые не отвернулись, не бросили нас и поддержали теплом своих сердец! – написала мать Матвея в группе по сбору средств во «Вконтакте».

Теперь Матвей будет медленно, но верно учиться самостоятельно сидеть, держать голову. В общем, его двигательных нейронов у него станет больше.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как суд в Петербурге отказал матери в получении такого же лекарства за счет бюджетных денег.