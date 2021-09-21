Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 20:59

В Петербурге запретили технологические перерывы на работах по благоустройству

Если перерыв все же надо сделать, то с подрядчиков будут требовать вернуть благоустройство
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге запретили "заморозку" работ по благоустройству.

В Петербурге запретили "заморозку" работ по благоустройству.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге запретили делать технологические перерывы на работах, связанных с благоустройством в городе. Об этом сообщается в соответствующем измененном постановлении, подписанным губернатором Александром Бегловым. То есть теперь подрядчики не смогут сделать перерыв, не убрав с места временные ограждения, строительную технику и какие-либо конструкции, которые мешают проходу пешеходов или проезду автомобилистов.

- В случае невыполнения работ по восстановлению покрытия после засыпки траншеи (котлована) заказчик обязан обеспечить выполнение указанных работ в срок, не превышающий трех дней со дня уведомления заказчика о необходимости выполнения таких работ, - также сообщается в обновленном документе.

Добавим, что контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Николая Бондаренко.