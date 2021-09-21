В Петербурге запретили технологические перерывы на работах по благоустройству

В Петербурге запретили "заморозку" работ по благоустройству. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге запретили делать технологические перерывы на работах, связанных с благоустройством в городе. Об этом сообщается в соответствующем измененном постановлении, подписанным губернатором Александром Бегловым. То есть теперь подрядчики не смогут сделать перерыв, не убрав с места временные ограждения, строительную технику и какие-либо конструкции, которые мешают проходу пешеходов или проезду автомобилистов.

- В случае невыполнения работ по восстановлению покрытия после засыпки траншеи (котлована) заказчик обязан обеспечить выполнение указанных работ в срок, не превышающий трех дней со дня уведомления заказчика о необходимости выполнения таких работ, - также сообщается в обновленном документе.

Добавим, что контроль за выполнением постановления возложили на вице-губернатора Николая Бондаренко.