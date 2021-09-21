Леноблизбирком огласил результаты выборов в Госдуму

В Леноблизбиркоме рассказали об итогах выборов в Госдуму. Фото: vk.com/miklenreg

Леноблизбирком подвел итоги выборов в Госдуму на территории 47-го региона. По трем одномандатным округам с большим преимуществом победили единороссы Светлана Журова, Сергей Петров и Сергей Яхнюк. Разве что только за последнего кандидата проголосовало чуть менее 40% избирателей.

Что касается федерального списка партий, тут лидирует «Единая Россия» с 43,08%. За ними идет КПРФ с 18,41%, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» с 9,76%, ЛДПР с 8,34%, а также «Новые люди» с 6,59%. Остальные партии не прошли барьер в 5 процентов в Ленобласти.

- Не преодолели барьер: партия «Пенсионеры за социальную справедливость» – 3,04%, «Яблоко» – 1,81%, «Коммунисты России» – 1,49%, «Родина» – 1,02%, «Зеленые» – 0,94%, Партия свободы и справедливости – 0,82%, «Зеленая альтернатива» – 0,79%, партия Роста – 0,68%, «Гражданская платформа» – 0,19%, - сообщила пресс-секретарь Леноблизбиркома Виктория Полякова.