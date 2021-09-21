Газету «Правда» с автографом Иосифа Сталина продадут на аукционе в Петербурге

В Петербурге продадут вырезку из газеты "Правда" с автографом Иосифа Сталина. Фото: РАД

В Санкт-Петербурге хотят продать на аукционе отдельное издание беседы Иосифа Сталина с журналистом газеты «Правда». Коллекционную и историческую ценность бумаге добавляет то, что на ней оставил автограф сам вождь. Об этом говорится в релизе Российского аукционного дома (РАД). Торги пройдут 30 сентября 2021 года.

Дарственная надпись Сталина расположена на титульном листе-обложке. Экспертиза Российской государственной библиотеки подтвердила подлинность. Экземпляр предназначался Льву Мехлису, видному государственному деятель той эпохи и одному из организаторов массовых репрессий в рабоче-крестьянской Красной армии. Кроме этого в течение семи лет он был главредом легендарной советской газеты.

- В издании И.В. Сталин дает интервью по поводу знаменитой Фултонской речи У. Черчилля. Для всего мира эта мартовская неделя стала началом холодной войны. Именно в Фултонской речи Черчилль ввел в оборот выражение «железный занавес», обозначавшее информационный, политический и пограничный барьер, изолирующий СССР и другие социалистические страны от капиталистических стран Запада, - рассказывают в пресс-службе РАД.