В Калининском районе Петербурга построят ледовую арену за 636 млн рублей

В Петербурге построят новую ледовую арену на 250 мест. Фото: проектная мастерская "Петергоф"

Смольный ищет подрядчика, который построит крытый каток в Калининском районе Санкт-Петербурга для занятий по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Соответствующий конкурс опубликован на сайте госзакупок. Власти готовый выделить на возведение сооружения 636,5 млн рублей. Заявки от претендентов принимают до 13 октября 2021 года. Известно, что каток с искусственным льдом будет располагаться на улице Фаворского, чуть западнее перекрестка с Гжатской улицей.

Место расположения будущего крытого катка. Фото: проектная мастерская "Петергоф"

- При зале ледовой арены запроектированы трибуны на 250 зрительских мест, включая 5 мест для маломобильных групп населения. Трибуны запроектированы стационарные, на основе железобетонного каркаса, в качестве мест для зрителей применены индивидуальные пластиковые сидения. Предусмотрено необходимое количество санитарных узлов, - сообщается в пояснительной записке к проекту крытого катка.

Добавим, что в здании будет не только ледовая арена, но и помещения для индивидуальной силовой подготовки, а также методический кабинет.