Власти Петербурга опубликовали проект бюджета на 2022 год

В Петербурге опубликовали проект городского бюджета на 2022 год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по финансам Санкт-Петербурга опубликовал проект городского бюджета на 2022 год, а также на плановый период 2023 и 2024 годов. Документ пока что проходит антикоррупционную экспертизу. Согласно проекту, доходы бюджета составят 706,8 млрд рублей. Расходы будут больше – 760,2 млрд рублей. Увеличится и дефицит казны – до 53,4 млрд рублей.

- Установить верхний предел государственного внутреннего долга Санкт-Петербурга на 1 января 2022 года в сумме 85 млрд рублей, - также сообщается в проекте закона.

Далее документ внесут на рассмотрение в Заксобрание Петербурга. Контроль за выполнением постановления возлагают на вице-губернатора Эдуарда Батанова.