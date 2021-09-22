Избирком Петербурга утвердил результаты выборов в Заксобрание

В Петербурге утвердили итоги голосования на выборы в Заксобрание. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербургская избирательная комиссия утвердила результаты выборов в городское Заксобрание. В ночь с 21 на 22 сентября 11 членов СПбИК проголосовали за принятие итогового протокола, трое – против. Имена конкретных депутатов, избранных в парламент, опубликуют позже. Кроме этого на ночном заседании рассказали, что в Петербурге внесли почти 3,9 млн человек, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования.

- Вне помещения для голосования (в том числе на дому – Прим.Ред.) проголосовали 63 164 человек. Число действительных бюллетеней составило 1 336 231, недействительных – 39 282. Число утраченных бюллетеней – 194, - сообщила глава СПбИК Наталья Чечина на итоговом заседании.

Добавим, что явка на выборы в Заксобрание Петербурга составила чуть более 35%.