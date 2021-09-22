Энергетики обнаружили снаряд времен войны во время перекладки теплосетей в Петербурге

Рабочие наткнулись на снаряд времен ВОВ в Пушкине. Фото: vk.com/spbgptek

Подрядчики ГУП «ТЭК СПб» наткнулись на снаряд времен войны при перекладке теплосетей в Пушкинском районе Петербурга. Все произошло 21 сентября у дома №23 на Павловском шоссе. Судя по фотографии, боеприпас находится в состоянии коррозии. На место вызвали МЧС, а также саперов. Опасное место оперативно огородили.

- Снаряд был не больше 30 см в длину. При проведении земляных работ он выпал в траншею. Сначала рабочие решили, что это просто кусок арматуры, рассказал сотрудник подрядной организации, - пишет «Мойка78».

В итоге снаряд вывезли с места проведения работ для ликвидации на полигоне. Ранее такие находки уже встречались энергетикам недалеко от Пулковских высот.