Последние новости в Санкт-Петербурге на 22 сентября 2021 года: Итоги выборов в ЗакС и загадочное убийство в «Крестах»

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 22 сентября 2021 года. Городской избирком утвердил результаты выборов в Заксобрание. 11 членов СПбИК проголосовали «за» принятие протокола, а трое – «против». Конкретные имена новоиспеченных депутатов опубликуют позже. Помимо этого в избиркоме привели любопытную статистику. Например, на дому голосовали более 63 тысяч человек. А число испорченных бюллетеней составило 39,2 тысячи.

Власти Северной столицы планируют вновь разрешить общепиту выставлять на улицу столики в зимнее время, а конкретно – с 20 декабря по 15 января. В прошлом году эта инициатива хоть как-то компенсировала то, что заведения временно закрыли из-за роста заболеваемости коронавирусом в городе.

В душевой следственного изолятора «Кресты-2» обнаружили мертвого мужчину. По данным источника «Комсомолки» его задушил сосед по камере. При этом арестант клянется, что убитый сам просил расправиться с ним – якобы из-за того, что тот является инвалидом и тяжело переживал условия в заключении.