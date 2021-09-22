До +12 градусов потеплеет в Петербурге 22 сентября

В среду в Петербурге будет солнечно. Фото: Артем КИЛЬКИН

Небольшое, скорее условное потепление, все же пришло в Петербург. Днем в наступившую среду воздух прогреется до +12 градусов. При этом синоптики обещают не только отсутствие осадков, но даже солнце.

- 22 сентября ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер северо-восточный, скоростью 5-10 метров в секунду. Температура в течение дня составит +10...+12 градусов. Без дождей. Атмосферное давление будет слабо понижаться и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Впрочем, радоваться солнечной погоде долго не придется. Уже в четверг в Петербурге пойдут дожди, который лишь усилятся в пятницу. А если оправдается прогноз специалистов, то и все выходные в городе будут сырыми. Небольшое прояснение возможно лишь на следующей неделе.