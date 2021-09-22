Петербургского алкоголика по суду лишили водительских прав

Суд лишил прав мужчину, стоявшего на учете по причине алкоголизма. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники прокуратуры Калининского района Петербурга через суд добились лишения водительских прав местного жителя, который официально страдал алкоголизмом. Мужчина стоял на учете в диспансере, как имеющий зависимость от спиртного, при этом свободно водил машину.

- Учитывая, что управление данным лицом транспортными средствами создает угрозу безопасности дорожного движения, может привести к ДТП, причинению вреда жизни, здоровью или имуществу других граждан, прокурор направил в суд иск о лишении мужчины водительских прав, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Судья, рассмотрев все документы и приняв доводы прокуратуры, административный иск удовлетворил.