Неисправный состав застрял в метро между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом»

Сбой в движении поездов произошел на пятой линии метро. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Неисправность одного из поездов привела к сбою в движении на пятой, фиолетовой ветке петербургского метрополитена. Около восьми утра, в самый час пик, состав встал между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом».

- В 8:00 На перегоне между станциями «Комендантский проспект» - «Старая Деревня» неисправный состав. Движение осуществляется от станции «Шушары» до станции «Старая Деревня», - сообщает пресс-служба метрополитена.

В «Организаторе перевозок» советуют пассажирам добираться до соседних станций подземки: «Пионерской», «Старой Деревни» или «Беговой».

Подробности происшествия уточняются.

ОБНОВЛЕНО:

Неисправный состав убрали, в 8:13 движение по фиолетовой ветке восстановлено в полном объеме.