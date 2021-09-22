Неисправный состав застрял в метро между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом»

Сбой в движении поездов произошел на пятой линии метро.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Неисправность одного из поездов привела к сбою в движении на пятой, фиолетовой ветке петербургского метрополитена. Около восьми утра, в самый час пик, состав встал между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом».
- В 8:00 На перегоне между станциями «Комендантский проспект» - «Старая Деревня» неисправный состав. Движение осуществляется от станции «Шушары» до станции «Старая Деревня», - сообщает пресс-служба метрополитена.
В «Организаторе перевозок» советуют пассажирам добираться до соседних станций подземки: «Пионерской», «Старой Деревни» или «Беговой».
Подробности происшествия уточняются.
ОБНОВЛЕНО:
Неисправный состав убрали, в 8:13 движение по фиолетовой ветке восстановлено в полном объеме.