Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено

Работа метро восстановлена в полном объеме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники метрополитена убрали неисправный состав из перегона между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом» и полностью восстановили движение поездов по пятой, фиолетовой ветке подземки.

- В 8:13 неисправный состав убран, движение возобновлено, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Напомним, что из-за технических проблем одного из поездов, с 8:00 движение осуществлялось только на участке от станции «Шушары» до стации «Старая Деревня».

Причины неисправности состава выясняются.