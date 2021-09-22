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Происшествия22 сентября 2021 8:22

Движение по фиолетовой ветке метро восстановлено

Неисправный состав убрали из перегона между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом»
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Работа метро восстановлена в полном объеме.

Работа метро восстановлена в полном объеме.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники метрополитена убрали неисправный состав из перегона между «Старой Деревней» и «Комендантским проспектом» и полностью восстановили движение поездов по пятой, фиолетовой ветке подземки.

- В 8:13 неисправный состав убран, движение возобновлено, - сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

Напомним, что из-за технических проблем одного из поездов, с 8:00 движение осуществлялось только на участке от станции «Шушары» до стации «Старая Деревня».

Причины неисправности состава выясняются.