Петербург не попал в ТОП-3 самых дождливых городов России

Петербург оказался не самым дождливым городом России. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург не вошел в тройку самых дождливых городов России октября, если судить по результатам 10-летних наблюдений за погодой. Во второй месяц осени в Северной столице выпадает около 56 мм осадков. Это четвертый показатель по стране среди городов-миллионеров.

- В октябре в Санкт-Петербурге дождь шел в среднем одиннадцать дней. Чаще всего дожди шли в Перми, примерно тринадцать дней за месяц, - сообщает пресс-служба сервиса Яндекс.Погода.

Если брать объем осадков, то в Перми их в среднем выпадает за октябрь 68 мм. Второе-третье места делят Новосибирск и Екатеринбург с одинаковыми показателями в 11 дождливых дней и 46-48 мм осадков за месяц.

За Петербургом следуют Уфа, Красноярск, Нижний Новгород. В десятку также попали Омск и Москва. А самым «сухим» оказался Волгоград - всего 4,6 дождливых дня и 25 мм осадков.