Неработающий светофор собрал жесткую пробку на перекрестке Ивановской и Бабушкина

Невский район встал в пробках из-за сломанного светофора. Фото: Олег ЗОЛОТО

Длинный и еле ползущий затор из машин собрался на Народной улице, Володарском мосту и части Ивановской улицы, а на улице Бабушкина. Причиной стал неработающий светофор на перекрестке двух последних улиц.

- Ивановская и Бабушкина - светофор не работает, пробка везде, - пишут водители в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по данным сервиса Яндекс.Карты, машинами забит участок Народной улицы, ее карманы от проспекта Большевиков до Володарского моста, а также все подъезды к мосту. Пробка растянулась на Дальневосточном проспекте от улицы Дыбенко к Народной, на Новоселов к Дыбенко.

Октябрьская набережная стоит от Паткановской улицы к мосту. Сам Володарский мост стоит в сторону Ивановской, пробка прекращается после перекрестка с улицей Бабушкина. Сама Бабушкина замерла на участке от дома 63 до Ивановской и далее до бульвара Красных зорь.

Скорость движения везде не превышает пяти километров в час.