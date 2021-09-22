Проверяющего из петербургской полиции поймали на поборах

Сотрудника управления УСБ задержали по делу о мошенничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оперативники петербургского Управления собственной безопасности (УСБ) ГУ МВД России задержали собственного коллегу, которого подозревают в пособничестве в получении взяток и поборов с бизнесменов.

- 2 сентября в УСБ обратился генеральный директор компании, сообщив о мошеннических действиях со стороны некой женщины, которая получила от него денежные средства на решение вопросов о прекращении налоговой проверки и процессуального преследования представителей компании, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По заявлению бизнесмена была начата проверка, в ходе которой оперативники установили причастность к истории своего коллеги. К совершению преступления его привлекла та самая злоумышленница, вымогавшая деньги с бизнесмена.

Сейчас по обнаруженным фактам идет проверка, если все подтвердится, полицейского уволят из рядов МВД и отдадут под суд.