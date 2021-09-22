Гонщика задержали за опасный дрифт на BMW на Исаакиевской площади в Петербурге

Гонщика на BMW задержали за дрифт на Исаакиевской площади Фото: принтскрин видео.

В центре Санкт-Петербурга любители гонок устроили опасный дрифт по Исаакиевской площади. Около часа ночи 18 сентября 2021 года очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что вокруг собора дрифтуют сразу четыре BMW. Но когда наряды ДПС прибыли на место, нарушителей уже не было, рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Полицейские Центрального и Адмиралтейского районов изучили видео с камер, на которых были зафиксированы многочисленные нарушения ПДД. Четыре BMW игнорировали сигналы светофора, выезжали на встречные полосы, не включали поворотники. Кроме того, ни на одной из машин не было регистрационных знаков, - рассказали в полиции.

В итоге одного из дрифтеров удалось задержать. Им оказался 24-летний безработный приезжий из Красноярска. В отделении парень стал говорить, что раскаивается и вину признает.

Сейчас парню грозит уголовное дело за отсутствие номерных знаков. Такая же судьба ждет и остальных участников заезда, которых сейчас разыскивают.