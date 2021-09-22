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Общество22 сентября 2021 10:48

Останки солдат времен Великой Отечественной войны нашли в Петербурге

Находку сделали поисковики отряда "Высота"
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Останки двух солдат времен ВОВ нашли в Петербурге

Останки двух солдат времен ВОВ нашли в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Останки солдат времен Великой Отечественной войны нашли 21 сентября 2021 года. На этот раз находку сделали в черте Санкт-Петербурга в Пушкинском районе города. Об этом в полицию сообщили члены поискового отряда "Высота", рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

- Находка была сделана в 14:54 часов на улице Кокколевской в поселке Шушары. В земле лежали останки двух солдат времен войны, - рассказал источник.

Сейчас на месте продолжается обследование территории, а также раскопки.

Напомним, что 19 сентября членами поискового отряда "Воин" тоже была сделана очередная находка. В лесу недалеко от улицы Красный Тракт города Шлиссельбурга Кировского района они обнаружили останки людей, которые погибли во времена Великой Отечественной войны.