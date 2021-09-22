Всемирный день туризма и легкоатлетический забег ограничат движение транспорта в Петербурге

В субботу в Петербурге ограничат движение. Фото: Олег ЗОЛОТО

Центр и Курортный район Петербурга частично закроют для движения транспорта по случаю сразу двух масштабных мероприятий. 25 сентября в городе будут отмечать Всемирный день туризма, параллельно с которым пройдет забег на кубок губернатора.

- 25 сентября в связи с проведением мероприятий, посвященных Всемирному дню туризма, движение транспортных средств будет прекращено: с 06.00 до 18.00 по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки; с 13.20 до 13.55 по Благовещенскому мосту; с 13.50 до 14.20 по Дворцовому мосту; с 13.45 до 14.20 по Дворцовой набережной; с 20.50 до 22.00 по Дворцовому мосту и Дворцовой набережной, - сообщает Управление информации Смольного.

Кроме того, с 0.00 24 сентября до 07.00 25 сентября будет запрещена остановка автотранспорта по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки.

А с 08.00 до 12.00 из-за легкоатлетического забега «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга» движение транспорта закроется по дороге к Шалашу Ленина от Приозерной улицы до площади у дороги на Глухое озеро.