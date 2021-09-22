BRIEF’21: В Ленобласти стартовало главное деловое событие года

На мероприятия заявились более тысячи участников. Фото: Администрация Ленинградской области

Северная столица принимает III Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21. Форум – ключевое событие в сфере региональной экономики, которое давно стало визитной карточкой Ленинградской области. На его площадке встречаются представители бизнеса и власти, чтобы обсудить вопросы будущего взаимодействия, мер поддержки и развития.

В этом году участники также затронут вопрос альтернативных возобновляемых источников энергии – поговорят о ветропарках и гидроэлектростанциях. Как отметили на открытии форума сегодня утром, 22 сентября, чтобы быть лидером на рынке, недостаточно шагать в ногу с технологическим развитием – нужно уметь прогнозировать и внедрять в производство то, что будет востребовано завтра. В Ленинградской области несколько компаний – «Сименс», «Термекс», Nokian Tyres – уже вводят в практику новейшие техники и методики.

На форум заявились более тысячи участников: инвесторы, промышленники, эксперты и представители администрации Ленинградской области. Мероприятие проходит в гибридном формате, объединившем онлайн и офлайн.

Ожидается подписание нескольких соглашений между Ленинградской областью в лице губернатора Александра Дрозденко и руководителями предприятий о строительстве и модернизации производственных площадок.