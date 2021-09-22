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Происшествия22 сентября 2021 11:44

76-летний тренер по тхэквондо задержан в Петербурге по подозрению в педофилии

Заявление на мужчину написала мама 9-летней девочки
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция задержала детского тренера по подозрению в педофилии.

Полиция задержала детского тренера по подозрению в педофилии.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурге задержала 76-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальных домогательствах к детям. Заявление на жителя Северной столицы, работающего тренером по тхэквондо в одной из школ Кировского района, написала мама 9-летней девочки.

- Женщина заметила, что ее дочь стала вести себя замкнуто. Поговорив с ребенком, мать выяснила, что, летом, находясь в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области, девочка подверглась домогательствам со стороны, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Следователи оперативно установили личность подозреваемого и 22 сентября мужчина был задержан. По версии следствия, 9-летняя потерпевшая была не единственно жертвой тренера. В период с 2016 по 2017 годы домогательствам подверглись как минимум три девочки в возрасте от 8 до 10 лет.

Сейчас следствие проверяет все факты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.