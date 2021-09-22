Мобильные пункты вакцинации от гриппа появились в центре Петербурга

В Центральном районе Петербурга открыты пункты вакцинации от гриппа / Фото: Администрация Центрального района

В центре Санкт-Петербурга появились мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом 22 сентября 2022 года рассказали в Центральном районе города. Один из них начал работать еще 13 сентября в ТЦ "Стокман", второй открылся 21 сентября у станции метро "Владимирская".

- Мобильный пункт у метро "Владимирская" расположен у переходной зоны на Большой Московской улиц. От работает по будням с 9 до 16 часов, - рассказали в районной администрации.

Пункт в ТЦ "Стокман" будет работать до 30 октября по следующему графику: по будням в четные числа с 15 до 20 часов, по нечетным с 10 до 15 часов. В субботу пункт открыт с 10 до 15 часов, по воскресеньям с 15 до 20 часов.

Сейчас всех желающих прививают вакциной "Ультрикс Квадри". Также в ближайшее время взрослое население города начнут прививать препаратом "Совигрипп".