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Происшествия22 сентября 2021 11:59

Череп с железным зубом нашли в лесу под Светогорском

Рядом с ним лежала расческа
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Грибник нашел череп в лесу в Ленобласти.

Грибник нашел череп в лесу в Ленобласти.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Выборгского района Ленобласти проверяет обстоятельства нахождения человеческих останков, на которые наткнулся грибник в лесу под Светогорском. Мужчина обнаружил под деревом череп с расческой.

- 21 сентября в 18:45 поступило сообщение о том, что в лесном массиве в 100 метрах от границы поселка Лесогорский был обнаружен человеческий череп с зубом из цветного металла в верхней челюсти и расческу, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сейчас останки отправлены в морг, давность и обстоятельства наступления смерти попытаются установить судмедэксперты. По факту обнаружения черепа ведется проверка, процессуальное решение примут по ее результатам.