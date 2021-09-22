Более 160 беременных женщин болеют коронавирусом в Петербурге на 22 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге более 160 беременных женщин болеют коронавирусом. Об этом сообщили в Смольном в среду, 22 сентября 2021 года. Из них 90 будущих мам переносят инфекцию на дому, а 78 наблюдаются в больницах.

- Всего на время пандемии в Петербурге коронавирусной инфекцией заразились 2767 беременных женщин. У 34 процентов заболевание проходило в средней и тяжелой форме, - отметили в городской администрации.

На днях в Петербурге началась вакцинация беременных от коронавируса. Прививку уже получили 19 будущих мам. Врачи рекомендуют делать прививку с 22 недели беременности, а также тем, кто страдает ожирением, хроническими болезнями почек и печени, сердечно-сосудистыми патологиями.

- Мы настоятельно рекомендуем тем, кто планирует беременность, пройти вакцинацию от COVID-19. Ковид протекает у беременных женщин тяжелее, чем у небеременных, - отметил главврач роддома №17 Антон Михайлов.