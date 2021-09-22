Эмблему финала Лиги чемпионов-2022 представили в Петербурге

Логотип финала Лиги чемпионов УЕФА-2022 представили в Петербурге. Фото: instagram.com/bpiotrovsky

Второе крупное спортивное мероприятие прошло в Петербурге за два дня. Вслед за организационным заседанием, посвященном чемпионату мира по хоккею 2023 года, состоялась встреча, на которой был представлен логотип финала Лиги чемпионов УЕФА-2022, который пройдет на стадионе «Зенита».

- Это очень современный и технологичный стадион. Когда мы ехали сюда, то были уверены, что он прекрасно подходит для проведения финальных матчей без особых модификаций. Приблизительно 3,5 тысячи иностранных фанатов приедут в Петербург и все увидят, что в городе очень много возможностей для того, чтобы отдохнуть, - заявил журналистам представитель УЕФА Тициано Гайер.

А вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский выразил надежду, что к 28 мая, когда состоится финал, трибуны стадиона смогут быть заполнены на 100%.

Что же касается логотипа, то он, как и хоккейный, оказался вдохновлен творчеством русских художников абстракционистов и супрематистов, таких как Малевич и Кандинский.