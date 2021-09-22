Свободный коечный фонд для больных ковид сократился до 17% в Петербурге

Еще 200 коек для больных коронавирусом развернули в петербургских больницах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге растет количество госпитализаций больных коронавирусом. Так, по данным Смольного на 22 сентября 2021 года за минувшие сутки в больницы попали еще 333 пациента. Из-за этого свободный коечных фонд уменьшается, несмотря на то, что в больницах разворачивают дополнительные места.

- На сегодня свободных коек в городских больницах всего 17,82 процентов от общего числа мест. Всего в Петербурге под прием больных коронавирусом развернуто 5513 коек, - говорится в отчете Смольного.

Отмети, что за минувшие сутки было развернуто еще 200 коек. Сейчас прием больных проводят в 11 городских и трех федеральных стационарах.

Среди всех заболевших, которые лечатся в больницах, в реанимациях находятся 393 человека, еще 152 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.