Движение в центре Петербурга и на Петроградской стороне ограничат 26 сентября из-за велогонки

Десятки улиц перекроют в Петербурге 26 сентября из-за велопробега Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В субботу, 26 сентября 2021 года, в Санкт-Петербурге пройдет велогонка La Strada, которая стартует с Южной дороги и пройдет по Петроградской стороне, Васильевскому острову и центру Северной столицы. Из-за этого в городе с 7 часов утра будет перекрыто множество дорог. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

- Так, с 7 до 13 часов будет прекращено движение по Южной дороге, Большому Петровскому мосту, улице Савиной, Петровской площади и одноименному проспекту, съезды с моста Бетанкура, мост Красного Курсанта, Ждановская набережная, далее Тучков мост, Большой проспект П.С., Мытнинская набережная, Биржевой мост, далее Большой проспект В.О., 1-5 линии В.О., Дворцовый мост, набережные вокруг Эрмитажа, Троицкий мост, а также многие другие улицы, - отметили в комитете.

Кроме того, с 7 до 15 часов для велопробега закроют набережную реки Фонтанки, Гагаринскую улицу, Академический переулок, Менделеевскую линию, Биржевой проезд, Мошков переулок. Более расширенный список перекрытий можно увидеть на сайте Смольного.