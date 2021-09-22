Новым ректором РГПУ имени Герцена стал председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов

Сергей Тарасов стал ректором РГПУ имени Герцена. Фото: edu.lenobl.ru

Новый руководитель появился у петербургского педагогического университета имени Герцена. Вместо уволенного в августе Сергея Богданова ректором вуза назначен председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов.

- Сергей Тарасов покидает пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. С сегодняшнего дня он назначен ректором РГПУ имени Герцена, - сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Кто займет место Тарасова, пока не сообщается.

Напомним, что с момента увольнения Сергея Богданова с поста ректора РГПУ имени Герцена, обязанности главы вуза выполнял Василий Рабош.