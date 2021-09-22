Столетнюю школу в Сестрорецке открыли после семилетней реконструкции

Столетняя школа в Сестрорецке стала современной, получила два бассейна и спортплощадку / Фото: Смольный

В городе Сестрорецк Санкт-Петербурга спустя семь лет завершили реконструкцию школы №434, которой уже более ста лет. Об этом в Смольном рассказали 22 сентября 2021 года. Старое здание школы восстановили, рядом построили новое и соединили из крытым переходом.

- Это один из хороших примеров, когда реконструируем прежнюю постройку, а территорию отдаём под современную инфраструктуру. В новом корпусе есть современный двадцатипятиметровый бассейн и малый, для обучения плаванию, - рассказал губернатор Александр Беглов.

В новом здании будут учиться ученики начальных классов. Помимо того, что в нем есть залы для занятий танцами и спортом, здание оборудовано всем необходимым, чтобы быть удобным и доступным для маломобильных ребят.

Сейчас практически закончено оборудование классов, лабораторий и других помещений техникой и мебелью.