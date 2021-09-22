Финал Лиги чемпионов в Петербурге может пройти при 100% заполняемости стадиона

Заполняемость стадиона на играх "Зенита" и финала Лиги чемпионов зависит от темпов вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Финал Лиги чемпионов УЕФА, который в мае 2022 года примет Петербург, может пройти при полном стадионе. Об этом заявил вице-губернатор Борис Пиотровский, который принял участие в рабочем совещании, на котором также была представлена официальная эмблема финала.

- Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что город готовится принять на финале Лиги чемпионов 100% болельщиков. Количество болельщиков, которые будут допускаться в том числе на матчи «Зенита», зависит от темпов вакцинации. «Чем больше привитых, тем быстрее снимем все ограничения. Прививайтесь!» — сказал вице-губернатор, - пишет «Мойка 78».

Отметим, что представители УЕФА, также присутствовавшие на рабочем совещании оргкомитета финала Лиги чемпионов в Петербурге и последующей презентации официальной эмблемы, заявили о приезде около 3,5 тысяч иностранных болельщиков.

Напомним, что финал Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Зенита» 28 мая 2022 года.