Уголовное дело возбудили на петербуржца, убившего жену секс-тренера

После жесткого убийства 25-летней петербурженки своим мужем СК возбудил уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга 22 сентября 2021 года возбудил уголовное дело об убийстве 25-летней женщины, матери двоих детей. Подозреваемый - ее 24-летний муж, который, по предварительным данным, расправился с супругой из-за ревности, так как та вела секс-тренинги.

- Поздним вечером 21 сентября в межквартирном коридоре одного из домов по Коломяжскому проспекту мужчина не менее 10 раз ударил ножом в шею свою жену, после чего выбросил ее с балкона 13-го этажа, - рассказали в комитете.

Сейчас следователи осматривают место убийство, проводят экспертизы. Мужчина задержан. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения, а также заключения под стражу.

У пары остались две маленькие дочки. Сейчас их судьбу решают органы опеки.