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Общество22 сентября 2021 13:53

Закрытие водного сезона в Петербурге состоится 25 сентября

В честь этого по рекам и каналам города пройдет костюмированный SUP-карнавал
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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25 сентября в Петербурге состоится закрытие гидросезона

25 сентября в Петербурге состоится закрытие гидросезона

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге заканчивается водный сезон. Это значит, что по рекам и каналам города вскоре прекратят кататься катера, лодки и SUP-борды. Закрытие состоится 25 сентября 2021 года. Оно пройдет ярко, так как в этот день, а также еще 26 сентября, в Петербурге будут с размахом отмечать День туризма.

- Первый праздничный день откроет SUP-карнавал в исторических и оригинальных костюмах. Для участия необходима предварительная регистрация и сертификат о вакцинации, - рассказали в комитете по туризму. - Водный парад продолжит торжественный проход аквабайкеров, посвященный закрытию гидросезона 2021 года. Более 50 гидроциклистов пройдут по рекам и каналам Петербурга.

Также в течение двух дней по Петербургу будут курсировать прогулочные теплоходы с гигантскими смартфонами, на экранах которых будет проходить трансляция разных площадок праздника.

Кульминацией водных шоу станет зрелищный сюрприз в акватории Невы.