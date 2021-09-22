МЧС предупреждает о заморозках в Ленобласти 23 сентября

В ночь на четверг в Ленобласти обещают заморозки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональное управление МЧС по Ленинградской области предупреждает о заморозках, которые ожидаются ближайшей ночью. Местами, в отдельных районах, термометры покажут до -1 градуса. Хотя в целом будет теплее.

- 23 сентября ожидается следующая метеорологическая обстановка: облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6, местами до -1 градуса, днем +7...+12. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает пресс-служба ведомства.

Но надолго ночные холода не задержатся. Уже с пятницы придет обещанное потепление. По ночам термометры будут показывать от +3 до +8 градусов, а вот днем все останется в пределах +7...+12. Дожди ожидаются все три последних дня недели.