Стоянки для кемпингов появятся в Пушкине, Сестрорецке и на Канонерском острове

Площадки для автокемпинга собираются открыть в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга решили развивать кемперный туризм и заявили о намерении создать три площадки для стоянки автодомов. По итогам совещания в Комитете по транспорту, в котором участвовали представители Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга и общественное объединение «Лига Караванеров», были выбраны три возможных места для организации площадок.

- Места для размещения автокемпингов будут выбраны с учетом пожеланий путешественников. В мировой практике – это рекреационные или парковые зоны вдали от основных магистралей, но рядом с туристскими точками притяжения, - заявил глава Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Как варианты для размещения автокемпингов рассматриваются Канонерский остров, Пушкин и Сестрорецк. На парковке для автодомов, либо автомобилистов, путешествующих с палаткой, появятся общие бытовые удобства и место, где можно будет пополнить запасы питьевой воды.

Отметим, что караванинг - путешествия на автодомах и автомобилях - очень популярен в Европе и доступен многим. Плата за сутки пребывания в автокемпинге в несколько раз ниже, чем ночь в отеле.